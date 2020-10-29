مبادرة طهران حظيت باهتمام المسؤولين في أذربايجان/ عراقجي يصل موسكو

وأفادت وكالة مهر للانباء أن عراقجي قال في تصريح له مساء الاربعاء على هامش زيارته الى باكو: لقد اجريت اليوم محادثات تفصيلية مع مساعد الخارجية ووزير الخارجية ومساعد رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية في جمهورية اذربيجان للبحث بشان انهاء النزاع حول قرة باغ.

واضاف: ان محادثاتنا البناءة مع الرئيس الاذربيجاني الهام علييف استغرقت اكثر من ساعة ونصف، حيث قدم الاصدقاء الاذربيجانيون ايضاحات حول اشتباكات قرة باغ ونحن طرحنا ايضا وجهات نظرنا لهم.

وتابع المبعوث الخاص للرئيس الايراني: ان الاصدقاء الاذربيجانيين كانت لهم رؤية ايجابية تجاه مقترح الجمهورية الاسلامية الايرانية للوصول الى السلام الدائم في المنطقة ونامل في ظل حركة جماعية مع دول المنطقة بان نتمكن من الوصول الى حل جماعي ومستديم للحيلولة دون وقوع الاضرار البشرية في المنطقة.

واشار عراقجي الى انه تم لغاية الان التوصل الى 3 عمليات لوقف اطلاق النار بين البلدين الا انها انتهكت كلها واضاف: ان مشروع ايران للسلام يتضمن وقف اطلاق النار بعد توفير التمهيدات اللازمة وهو مقترح حظي باهتمام الجانب الاذربيجاني.

ووصل عباس عراقجي مساعد الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس روحاني الى موسكو قادما من باكو مساء الاربعاء في اطار جولة على عدد من الدول لتقديم مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية آذربيجان وارمينيا بصورة سلمية.

وتشمل جولة مساعد الخارجية الايرانية الاقليمية فضلا عن باكو، موسكو ويريفان وانقرة.

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