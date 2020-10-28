القبض على أحد منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة ومصرع الآخر اثناء مقاومتهما لرجال الامن

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وکالات یمنیة أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري کشف، أن وزارة الداخلية تمكنت بالتعاون مع الأمن والمخابرات، من الوصول الى منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة الشهيد حسن زيد.

وأوضح ناطق الداخلية الیمنیة أن أحد منفذي الاغتيال ألقي القبض عليه بعد أن اصيب بجراح بينما لقي الأخر مصرعه خلال مقاومتهما لرجال الأمن.

وجدیر بالذکر أن وزیر الشباب و الریاضة قد استشهد یوم امس في صنعاء علی ید عناصر إجرامية تابعة للعدوان السعودي اعترضت سيارة وزير الشباب والرياضة، التي كانت تقودها ابنته، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى استشهاده بعد إسعافه إلى المستشفى اليمني الألماني، فيما أصيبت ابنته بجروح بليغة.

والشهيد لم يكن لديه أي حراسة شخصية وكان دائما يتنقل بمفرده كأي مواطن./انتهی/