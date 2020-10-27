اغتيال وزير الرياضة والشباب اليمني لن يمر دون رد

وافادت وکالة مهر للأنباء أن البخیتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية قال للمیادین ردا على استشهاد حسن زيد وزير الرياضة والشباب في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية أن دول التحالف بقيادة السعودية هي مرتكبي اغتيال وزير الرياضة والشباب اليمني. وإن عملية الاغتيال لن تمر دون إجابة، ومن حق الشعب اليمني الرد بالطريقة التي يراها مناسبة.

وشدد البخيتي على أن تكثيف التحركات من قبل الأعداء سيؤدي إلى الانتقام وقال:"استهداف أحد وزراء حكومة صنعاء هو تصعيد وسيقابل بتصعيد مماثل وأي تصعيد من قبل دول العدوان سيواجه بالتصعيد المقابل".

وأضاف البخيتي: " الضربات ضد المطارات السعودية موجعة ولكن قرار إيقاف الحرب ليس بيد السعوديين وقال:" الهجمات ضد دول العدوان ستتصاعد يوميا وقد نلجأ إلى ضربات أقوى وقال لم نستهدف أي منشأة مدنية لدول العدوان لأننا نقاتل بشرف"./انتهی/