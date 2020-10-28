المشاط يشيد بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط منفذي جريمة اغتيال زيد

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المسیرة أن الرئيس المشاط عبر عن شكره وامتنانه لكافة قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية الیمنیة الذين أكدوا مجدداً يقظتهم العالية وسرعتهم في حل أعقد القضايا في أوقات قياسية وأثبتوا بذلك أنهم العيون الساهر لحماية أبناء الشعب اليمني والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأكد الرئيس المشاط أن على أعداء الوطن أن يدركوا أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن زمن تسجيل القضية ضد مجهول قد ولى.

من جانب آخر دعا الرئيس المشاط كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاحتشاد الكبير والمشرف في مختلف الساحات للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم وإيصال رسالة لأعداء الأمة الإسلامية بارتباط الشعب اليمني الوثيق بالنبي الكريم في قادم التاريخ حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة./انتهی/