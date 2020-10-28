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٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٠١ م

كوبا:

الولايات المتحدة لديها حكومة إبادة جماعية

الولايات المتحدة لديها حكومة إبادة جماعية

قال وزير الخارجية الكوبي رداً على سياسات واشنطن العدائية تجاه هافانا، إن تصعيد الحصار أثناء تفشي وباء كورونا كان إهانة للشعب الكوبي من قبل حكومة الإبادة الجماعية.

وافادت وکالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز غرد الأربعاء ردا على سياسة واشنطن العدائية المستمرة تجاه بلاده: "الإجراءات الأمريكية القسرية ضد بلادنا ووقف تحويلات النقد الأجنبي تهدف إلى إلحاق الضرر بالعائلات الكوبية".

وتابع وزير الخارجية الكوبي: "تصعيد الحصار خلال وباء كورونا يظهر إهانة الشعب الكوبي من قبل حكومة إبادة جماعية".

جدير بالذكر أن في شهر سبتمبر الماضي، مدد دونالد ترامب عقوباته السابقة على كوبا لعام آخر. بینما ان الرئیس الامریکي السابق خفف عن بعض من القیود والعقوبات التي تقرضها بلاده علی کوبا ولكنه ترامب أعاد فرض تلك القيود./انتهی/

رمز الخبر 1908972

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