المرشح الديمقراطي "بايدن" يتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل مستوى دعم ترامب بين الناخبين الأمريكيين إلى 43.5% مقابل 51.3% لبايدن بحسب نتائج استطلاعات للرأي جمع نتائجها موقع “ريال كلير بوليتكس”.

وتراوحت تقييمات الاستطلاعات لمستوى دعم ترامب بين 40 إلى 46%، فيما قدر مستوى دعم بايدن بما بين 49 و54%.

فيما أشارت قناة “فوكس نيوز” في استطلاعها إلى أن ترامب تمكن في الأسابيع الأخيرة من تقليص الفارق عن بايدن من 10 إلى 8%، بحصوله على 44% مقابل 52% حسب الاستطلاع الأخير، مقارنة بـ 43% مقابل 53% أوائل أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأدلى أكثر من 87.7 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات بشكل مبكر، ما يمثل قرابة 60% من إجمالي عدد الناخبين في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي قد لا تعكس النتائج الفعلية للانتخابات، بالإشارة إلى أن ترامب سبق وحقق قبل أربع سنوات فوزا مفاجئا على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رغم تنبؤات معظم الاستطلاعات التي لم تصب في صالحه./انتهى/