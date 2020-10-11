ترامب يهاجم بايدن والصين ويقول ان بلاده تمتلك عقارا لكورونا

وأطل ترامب من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلها.

وقال ترامب أمام الحشد:" أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك عقارا لمكافحة كورونا وسيتم طرحه قريبا".

ولم يوضح ترامب هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وهاجم ترامب منافسه بايدن و قال: بايدن خان الناخبين من أصول افريقية ولاتينية ... سنقضي على فيروس "الصين" مرة واحدة وللأبد ومن جذوره ، ولن أسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكي.

وأضاف: إذا اعتقدتم أن باستطاعة بايدن قيادة هذا البلد فأنتم على خطأ.

وتابع الرئيس الأمريكي: المدن مشتعلة والديمقراطيون يصرون على وصف هؤلاء بالمتظاهرين السلميين.

وتظهر استطلاعات الرأي على مستوى البلاد تراجع ترامب بفارق رقم في خانة العشرات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكن الفجوة بين المرشحين تراجعت في الولايات المتأرجحة المتوقع أن تحسم الفوز في السباق إلى البيت الأبيض.

ويعتزم ترامب حضور مؤتمر انتخابي في فلوريدا يوم الاثنين، وهي ولاية حاسمة بالنسبة لمسعاه في الفوز بولاية ثانية.