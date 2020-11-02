محافظ النجف: سمعنا من الإعلام فقط

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العهدنیوز أنه قال الياسري لم يصلنا أي شيء رسمي من الحكومة الاتحادية وهيئة الاستثمار الوطنية وهيئة استثمار النجف بخصوص الاستثمار السعودي في بادية النجف, مضيفًا : سمعنا عن الموضوع فقط في الإعلام.

وأشار الياسري إلى أن صحراء النجف غنية بالمعادن المهمة جدًا إضافة إلى مساحتها الكبيرة وخزينها الستراتيجي من المياه الجوفية بالامكان المستمثرين العراقي الاستثمار فيها.

وشدد محافظ النجف على ان الباب مفتوح امام الاستثمار الزراعي والصناعي في هذه المنطقة.

جدیر بالذکر آن الحکومة العراقیة اعلنت منذ ایام عن اتفاق بینها و بین السعودیة علی مشورع منح السعودیة اراضی العراقیة للاستثمار في بادیة العراق مما تشمل کربلاء، النجف، المثنی في حین اعتبرت الجهات العدیدة أن هذا الامر فیه تداعیات خطیرة علی امن وسیادة البلاد ویساهم في الاضرار بمخزون العراق الستراتیجي من المیاه الجوفیة.

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