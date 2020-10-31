فتح باب الاستعمار السعودي بمنحه للاستثمار في العراق

وافادت وکالة مهر للأنباء أن الائتلاف دعا الجهات الرسمیة الی ایقاف مشروع منح السعودیة اراضی العراقیة للاستثمار في بادیة العراق مما تشمل کربلاء، النجف، المثنی واعتبر أن هذا الامر فیه تداعیات خطیرة علی امن وسیادة البلاد.

واضاف ان الامر هذا یساهم في الاضرار بمخزون العراق الستراتیجي من المیاه الجوفیة.

وقال في بیانه ان هناک الکثیر من التساؤلات والشکوک وخاصة في وقتنا الحاضر. واضاف ان المشروع قد طرح في الحکومات السابقة مرارا ورفض لتداعیاته الامنیة والمائیة وسیحمل الکثیر من التجاوز علی حقوق العراقیین ویفتح باب الاستعمار الجدید بحجة الاستثمار.

وشدد الائتلاف في بیانه علی ضرورة ایقاف رخصة المشروع الذي یمنح السعودیة 150 الف دونم في بادیة العراق داعیا العشائر العراقیة الاصیلة وکل القوی الوطنیة الی رفض المشروع و ایقافه./انتهی/