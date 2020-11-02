موافقة 66.8% على التعديل الدستوري

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن عربي 21 ان عدد المقترعين الجزائريين بلغ بـ"نعم" على إجراء التعديلات الدستورية 3 ملايين و355 ألفا و515 صوتا.

وبلغت نسبة مشاركة الشعب الجزائري الأولية، عند انتهاء عملية الاستفتاء 23.7 بالمئة، ما يعادل تصويت 5,5 ملايين ناخب من أصل 23,5 مليون مسجل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج، وفق إعلان محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39.93 بالمئة) التي فاز بها تبون في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً./انتهی/



