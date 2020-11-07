الأزمة السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة

وافادت وکالة مهر للأنباء أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي انور قرقاش قال في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "الازمة السوریة الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة فلا يمكن أن يستمر ​العنف​ بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي، التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على ​سوریا​ الشقيقة".

و لم یتطرق معالي الوزیر الی الدور الاماراتي في التمویل الارهاب في سوریا وتناسی دوره و دور حکومته في انهیار سوریا و قتل المئات من الشعب السوري ودمار البلد والبنی التحتیة في سوریا ولم تکن آنذاک سوریا دولة شقیقة ولم یکن الارهاب خلال السنوات الماضیة کله خبر عادي للامارات و عمل طبیعي له./انتهی/