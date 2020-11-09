مقتل 4 من قوات الاحتلال الأمريكي بانفجار عبوة ناسفة على طريق الحسكة ديرالزور

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن سانا أن 4 عناصر من دورية للاحتلال بينهم مترجم قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم مساء الاحد في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة ديرالزور بين قاعدة الشدادي وحقل العمر النفطي بريف ديرالزور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي فرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار وسط تحليق لطائراتهم وقامت بنقل القتلى إلى قاعدتها في الشدادي.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي وأدواتها من ميليشا “قسد” الانفصالية على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها غير الشرعية هناك./انتهی/