هناك دول عربية "قلقة جداً" بشأن احتمال عودة جو بايدن للاتفاق النووي مع إيران

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن مسؤول سعودي كبير -لم تسمه- صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن هناك تكهنات بأن يُعزز انتخاب بايدن، وإبرامه اتفاقاً نووياً جديداً مع طهران، التحالف الإقليمي بين "إسرائيل" والدول العربية.

وأضاف: "إذا توجه بايدن إلى إيران فإن ذلك سيتركنا نحن وإسرائيل وحدنا بمواجهة ايران، دون الولايات المتحدة وأوروبا، وعليه فإن التحالف سيتعزز"، على حد تعبيره.

وبات بايدن قاب قوسين أو أدنى من الفوز بكرسي البيت الأبيض، بعد تقدمه على ترامب في عدد من الولايات المتأرجحة كبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا./انتهی/