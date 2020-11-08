روسيا.. بوتين يقرأ القرآن في يوم الوحدة الوطنية

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن اکنا أن ذلك جاء خلال لقاء أجراه عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، الأربعاء، مع ممثلي الأديان في بلاده بمناسبة يوم الوحدة الوطنية.

وتلا بوتين أثناء حديثه اقتباسات من القرآن الكريم والإنجيل والتوراة وكانجور (تعاليم بوذا) التي كانت أمامه على الطاولة نسخ منها.

ومن القرآن الكريم، قرأ بالروسية الآية 23 من سورة الشورى والآية 128 من سورة النحل، واللتان تتحدثان عن الإحسان والمودة وجزاء من يعمل بهما.

وأشار بوتين إلى أهمية السلام بين الأديان والأعراق من أجل روسيا.

وأضاف: "جميعنا نرى إلى ماذا تؤدي أفعال مثيري الفتن المختلفة التي تهين مشاعر معتنقي الأديان تحت ستار حرية التعبير".

ولفت إلى أن نتيجة هذه الأفعال تكون صراعات في المجتمع "تكبر مثل كرة الثلج" ويمكن أن تستمر لعشرات السنوات./انتهی/