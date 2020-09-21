ظريف سيتوجه الى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" سيسافر الى روسيا يوم الخميس القادم، للقاء بعض المسؤولين الروسيين في العاصمة الروسية "موسكو".

ويأتي سفر وزير الخارجية الايراني الى موسكو لمواصلة المشاورات بين إيران وروسيا.

وفي وقت سابق سافر رئيس السلك الدبلوماسي الايراني الى موسكو لتسليم رسالة من الرئيس روحاني الى الرئيس بوتين يناقش فيها القضايا المتعلقة بمجلس الامن الدولي والتطورات الاقليمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ومستقبل الاتفاقية، وستتم مناقشة مستقبل الاتفاقية الإيرانية الروسية التي تبلغ مدتها 20 عاماً، والتي ستنتهي العام المقبل./انتهى/