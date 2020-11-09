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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:٣٧ ص

تسجيل 154 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

تسجيل 154 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته على المناطق اليمنية خلال ال 24 ساعة الماضية من يوم الاحد 08 نوفمبر 2020م وبلغت 14 غارة ، كما واصلت قوى العدوان و المرتزقة في الحديدة ارتكاب الخروقات لوقف اطلاق النار.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المسیرة أن الخروقات توزعت على النحو التالي :

مارب: 6غارات متفرقة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية رحبة .

الجوف: 4 غارات لطيران العدوان على مديرية الحزم وغارة على خب والشعف.

صعدة: غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف ، وغارة لطيران العدوان على مديرية الظاهر.

وفي الحديدة أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط: بارتكاب قوى العدوان والمرتزقة 154 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف: من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية في شارع الخمسين وتحليق طائرتي تجسس في أجواء المنظر والجبلية ، و 30 خرقا بقصف مدفعي و121 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

/انتهی/

رمز الخبر 1909258

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