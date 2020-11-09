تسجيل 154 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المسیرة أن الخروقات توزعت على النحو التالي :

مارب: 6غارات متفرقة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية رحبة .

الجوف: 4 غارات لطيران العدوان على مديرية الحزم وغارة على خب والشعف.

صعدة: غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف ، وغارة لطيران العدوان على مديرية الظاهر.

وفي الحديدة أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط: بارتكاب قوى العدوان والمرتزقة 154 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف: من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية في شارع الخمسين وتحليق طائرتي تجسس في أجواء المنظر والجبلية ، و 30 خرقا بقصف مدفعي و121 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

/انتهی/