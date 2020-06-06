العدوان السعودی یواصل استهداف الحدیدة ومأرب والجوف

وذکر مصدر أمنی أن قوی العدوان ارتکبت 96 خرقاً من بینها تحلیق طائرتی تجسس فی أجواء الفازة و20 خرقا بقصف مدفعی و74 بالأعیرة المختلفة.

وأشار إلی أن رشاشات الغزاة والمرتزقة استهدفت بشکل مکثف حارة الضبیانی وشارع الـ50 بمدینة الحدیدة، فیما استهدفت المدفعیة قریة الشجن فی أطراف مدینة الدریهمی المحاصرة.

وأفاد المصدر أن طیران العدوان شن خمس غارات علی معسکر اللبنات وأربع غارات علی مناطق متفرقة بمدیریة الحزم محافظة الجوف، کما سبع غارات علی جبل صلب وغارة علی مفرق الجوف فی مدیریة مجزر بمحافظة مأرب، وغارة علی البقع قبالة نجران.