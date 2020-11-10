طائرة تابعة للكيان الصهيوني تحلق فوق مكة المكرمة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن "يديعوت" نقلت عن محرر شؤون الطيران في الصحيفة إيتاي بلومنتال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قوله "جميل جداً: طائرة تابعة للكيان الصهيوني أقلعت من مطار اللد "بن غوريون" إلى الهند عبر إثيوبيا، ولم تتنازل عن زيارة سماء مدينتي جدة ومكة في السعودية".

وأرفق الصحفي الصهيوني التغريدة، بتوثيق لإحدى شركات تتبُّع حركة الطائرات يُظهر تحليق الطائرة في مسار مستقيم فوق البحر الأحمر قبل أن تجنح يساراً وتمر فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة.

فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية على الأمر.

يُذكر أنه في أواخر أغسطس/آب 2020، انطلقت من مطار اللد" بن غوريون" أول رحلة جوية تجارية من الكيان الصهيوني إلى أبوظبي في الإمارات، عبر الأجواء السعودية.

وكانت الطائرة تقلُّ وفدين صهيوني برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر. ووقتها، قالت هيئة البث الصهيونية الرسمية، إن السعودية وافقت على مرور الطائرة فوق أجوائها.

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المصدر: فلسطین الیوم