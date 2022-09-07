طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني تحلق فوق المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع تصاعد وتيرة الاقتحامات اليومية والاعتقالات في الضفة المحتلة، واندلاع اشتباكات مُسلحة، بين الشبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تتصاعد لهجة التهديد اليومية من قبل جيش الاحتلال، خاصةً بعد فشله الذريع في مدن الضفة وانزلاق الأحداث إلى عمليات بطولية اتسعت رقعتها في كل مدن الضفة والقدس.

فجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنه سيستخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية للمرة الأولى، بحسب ما ذكرت القناة 11 الإسرائيلية الرسمية، حيث قال المراسل العسكري للقناة أن قادة الجيش في الضفة الغربية عمليا قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة".

واوضح أيمن الرفاتي المحلل والمختص في الشؤون "الإسرائيلية"، أن الاحتلال يتهيأ لانقلاب الأوضاع في الضفة المحتلة، خلال الفترة المقبلة، مع وجود مناطق في الضفة عصية عند عمليات الاعتقال في الضفة، فالحالة في الضفة تشبه الحالة بغزة، فالاحتلال بات يتدرب على تشغيل الطائرات المُسيرة.

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