وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء، صباح اليوم (الأربعاء)، قال "سياستنا قائمة على الالتزام بالمعاهدات وارساء السلام واحترام حقوق الشعوب"، مضيفا انه " يجب الاستفادة من اي ظروف مناسبة لو اتيحت لالغاء الحظر ورفع العقوبات على ايران ".

ونوه الرئيس الايراني في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى الانتخابات الأمريكية قائلا "نشعر أن الاجواء مهيئة لاقامة علاقات أفضل مع جميع الدول الصديقة"، مبيننا ان مشكلة الادارة الامريكية في الاشهر الاخيرة هي أنها كانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني.

واضاف الرئيس روحاني، "انظروا إلى خطابات هذا الرجل (ترامب) في الاوساط الدولية بشأن إيران، كان يستخدم ذات التعابير والكلمات التي يستخدمها الكيان الصهيوني، فعندما نستمع الى هذا الخطاب سنفهم تماماً من كتبه له ".

وقال: " هناك سببين لتقدم منافسه (بايدن) عليه في الانتخابات، السبب الاول يتعلق بكوفيد 19 الذي لم يستطع السيطرة عليه واخذ من المواطنين الامريكيين ضحايا كثيرة جدا فالادارة الامريكية وعوضا عن التخطيط لمكافحته اعلنت انه لايوجد شيئ مهم، والسبب الثاني تصدع علاقات امريكا مع دول العالم كافة وليس مع ايران فقط، فقد كانت علاقات امريكا مع حلفائها التقليديين في أوروبا ومع الصين متوترة جدا بسبب السياسة الامريكية المتخبطة ".

واشار الى إذلال السياسة الخارجية الامريكية، قائلا: "لم يسبق في تاريخ امريكا ان تواجه هزيمة في منظمة الامم المتحد ومجلس الامن الدولي كما حدث لها احد سوى دولة واحدة فقط، ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن تقوم بتقديم مشروع الى مجلس الامن يواجه الاهمال من الجميع مما يمثل تحقيرا للشعب الامريكي الذي قرر التغيير ".

واكد الرئيس روحاني على ان سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي واضحة للغاية، وتقوم على أساس ارساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما انها قائمة على محاربة الإرهاب.

وأضاف رئيس الجمهورية ان سياستنا قائمة على انهاء الأحادية والالتزام بالمعاهدات وهي سياسة واضحة لا تتغير، مؤكدا اننا نعارض الإرهاب وخرق المعاهدات والمواثيق الدولية من جانب الادارة الامريكية ايا كانت.

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