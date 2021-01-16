إدعاء الأميركان بوقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني أمر مثير للغرابة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية، محمود واعظي كتب في تغريدة على صفحته الشخصية بتويتر، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة: "حكومة مفلسة، حتى في الأيام الأخيرة من حكمها، لا يمكنها أن تنحي جانبا معارضتها للإيرانيين".

وذكر مدير مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية، أنه العقوبات الأمريكية الأخيرة، رغم أنها ليست أكثر من استعراض، هي علامة أخرى على الطبيعة الإجرامية لإدارة ترامب.

وأضاف: "من المدهش أنه رغم كل هذه العداوة الصارخة، فإنهم يدعون الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني"./انتهى/