  1. إيران
  2. السياسة
١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٠٩ م

مدير مكتب الرئيس روحاني؛

إدعاء الأميركان بوقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني أمر مثير للغرابة

إدعاء الأميركان بوقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني أمر مثير للغرابة

أعرب مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، عن دهشته في أن الولايات المتحدة الأميركية ورغم أنها تمارس عداوة صارخة تجاه الشعب الإيراني، فإنها تدعي الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية، محمود واعظي كتب في تغريدة على صفحته الشخصية بتويتر، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة: "حكومة مفلسة، حتى في الأيام الأخيرة من حكمها، لا يمكنها أن تنحي جانبا معارضتها للإيرانيين".

وذكر مدير مكتب رئيس الجمهورية الإسلامية، أنه العقوبات الأمريكية الأخيرة، رغم أنها ليست أكثر من استعراض، هي علامة أخرى على الطبيعة الإجرامية لإدارة ترامب.

وأضاف: "من المدهش أنه رغم كل هذه العداوة الصارخة، فإنهم يدعون الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني"./انتهى/

رمز الخبر 1911062

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات