حسن روحاني: البيت الأبيض يمر بأسوء حكومة له في تاريخه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الجمهورية حسن روحاني قدم تعازيه اليوم خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، بذكرى استشهاد أمير المؤمنين (ع) (15 أيار /مايو) وأبدى حزنه واسفه لحادث سفينة "كنارك" الأخير الذي راح ضحيته مجموعة من شباب القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية ، مؤكدا لعوائل الشهداء ان الشعب الايراني والحكومة بكل تشكيلاتها يشاركونهم المصاب، مؤكدا أن ملابسات الحادث قيد التحقيق والدرس وسيتم إطلاع ابناء الشعب على النتائج.

وأثنى روحاني بأداء الكادر الصحي في مواجهة كورونا، وقال ان أي مكان في العالم لم يشهد ماشهدته إيران في هذا المجال وإن تضحيات الشعب الايراني في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا لامثيل لها والفضل في ذلك يعود الى ثقافتنا الدينية والاسلامية والايرانية التي أساسها القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام.

واشار الرئيس روحاني الى أن إيران وطوال ثلاثة أشهر من انتشار فيروس كورونا شهدت انجاز أعمال كبيرة، حيث كان الجميع حاضر في الساحة، الشعب والقوات المسلحة والقطاع الاقتصادي والمنظمات الأهلية وقوات التعبئة والجامعات والحوزات العلمية ، اضافة الى الحضور المميز لوسائل الأعلام.

بومبيو لا يفقه أبسط المبادئ في السياسة الخارجية

وفي جانب آخر من حديثه انتقد روحاني بشدة الأدارة الامريكية الحالية معتبرا البيت الابيض يمر بأسوء حكومة له في تاريخه، مشيرا ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لا يفقه أبسط الامور والمبادئ في السياسة الخارجية.

واضاف رئيس الجمهورية أن امريكا كانت ارهابية على الدوام ، لكن المستوى الذي وصلت اليه في الأرهاب غير مسبوق .

وتابع قائلا : أن امريكا تتحرك دائما ضد الشعوب المستقلة ، أما اليوم وفي ظل انتشار هذا الوباء الخطير في العالم فأنها تعرقل وصول الأدوية الى العديد من الدول..