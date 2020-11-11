السينمائي السوري "محمد ملص" حاضراً بمهرجان سينما الحقيقة في إيران

الفيلم يفتح أبواب سيرة السينمائي السوري ملص (75 عاما)، المخرج الذي ترك إرثا كبيرا للسينما العربية عبر افلام: حلم مدينة صغيرة (1970)، القنيطرة 74 (1974)، أحلام المدينة (1984)، المنام (1988)، الليل (1993)، باب المقام (2005)، سلم إلى دمشق (2013) وفيلم عن المنشد صبري مدلل اسمه "مقامات المسرة".



وحصل ملص المتخرج عام 1974 من كلية موسكو للأفلام على جوائز عديدة وحصد جوائز عديدة في عدة مهرجانات منها مهرجان قرطاج وبيروت ودمشق ومهرجان الشاشة العربية المستقلة ومهرجان الفيلم العربي في برلين.

ونزار عنداري كاتب ومخرج أفلام لبناني مقيم في أبو ظبي. حاصل على دكتوراة في الأدب المقارن من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وقد سبق له نشر كتاب محمد ملص عن السينما العربية. كما أنه عضو في جمعية دراسات الشرق الأوسط، وجمعية دراسات الإعلام والسينما وجمعية اللغات الحديثة.

وأعلنت العلاقات العامة لمؤسسة تنمية السينما الوثائقية والتجريبية في ايران، عن عزمها إقامة النسخة الرابعة عشر من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم أونلاين بدون جمهور، بسبب كورونا، بإدارة "محمد حمیدي مقدم" في العاصمة الايرانية طهران.

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