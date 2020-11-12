السعي والإهتمام بالشأن الداخلي أوصلنا إلى صناعة الصواريخ والأسلحة المتطورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" كتب على صفحته الخاصة في تويتر في ذكر استشهاد "طهراني مقدم": " الطائرة "تلاش" التي صُنعت في العام 62 هجري شمسي (1983م)، والتي كانت تطير في "شلمشة" كانت تُعرف بين الشباب باسم "قارقاركي"، واليوم بفضل السعي والإيمان والإهتمام بالشأن الداخلي تحوّلت حميع ال"قارقاركي" إلى معدات متطورة في مجال الصناعات الدفاعية والصواريخ.

وتابع: رضوان الله تعالى على روح نابغة الصناعة الصاروخية الشهيد "حسين مقدم".

ويعتبر الشهيد "حسين مقدم" المؤسس الأول للنظام الصاروخي الإيراني، ونحيي اليوم الذكرى ال9 على استشهاده.

/انتهى/