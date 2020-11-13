على الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام جيرانها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى للشؤون الدولية، امير عبداللهيان، كتب في حسابه الشخصي على موقع تويتر، " ملك السعودية الذي غزا اليمن ليس له الحق في اتهام إيران، وعلى الرياض التوقف عن خدمة الكيان الصهيوني واحترام جيرانها ".

واضاف: " لا يحق لملك السعودية الذي غزا اليمن، والذي كان يدعم الإرهاب ( الداعشي - الأمريكي ) في العراق وسوريا ولبنان واليمن اتهام جمهورية إيران الإسلامية ".

وقال: " على الرياض أن تتوقف عن خدمة الكيان الصهيوني، وأن تحترم جيرانه "، لطالما كانت إيران داعماً رئيسياً لسلام وأمن جيرانها والمنطقة.

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