الوكالة الدولية عليها تقديم ضمانة تنفيذية مؤثرة لبرامج التعاون الفني النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أكد اليوم الاثنين ان على الوكالة الدولية تقديم ضمانة تنفيذية مؤثرة لبرامج التعاون الفني النووي لئلا تؤثر مختلف الظروف والتوترات على هذه البرامج.

وفي كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون والمساعدة الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، أشار كاظم غريب آبادي الى انه لا ينبغي التقليل من التحديات والمصاعب الناجمة عن انتشار كورونا، ووصف جهود الامانة العامة للوكالة الدولية لضمان التنفيذ المؤثر لبرامج التعاون الفني بأنه يحظى بأهمية كبرى، وان تحققه يتطلب تضامنا عاليا وتعاونا على جميع المستويات العالمية.

وأضاف: لابد من الضمان بأن الوضع المتوتر اليوم، لن يترك اثرا مخربا على تنفيذ برامج التعاون الفني للوكالة، والاهم من كل ذلك، هو ان تحظى هذه المشاريع بموارد مخطط لها ومضمونة وكافية.

وأشار غريب آبادي الى برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية المقترح لعام 2021، وقال: ان الامانة العامة تتولى مسؤولية ضمان الاستفادة من الموارد المالية التي تم التبرع بها لبرنامج التعاون الفني لتحقيق اهداف البرنامج بشكل مؤثر ويتطابق مع احتياجات الدول الاعضاء واولوياتها.

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