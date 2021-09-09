غريب آبادي يحذر من الاجراءات غير البناءة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان غريب ابادي كتب في تغريدة له على تويتر، بشأن التطورات المرتبطة بالوكالة الدولية واجتماع مجلس الحكام الاسبوع القادم، ان الحيادية والمهنية والاستقلالية وعدم التسيس من المبادئ الضرورية لسمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكسب ثقة الدول الاعضاء بها.

واضاف: ان على الوكالة الدولية ان تخطط لتعزيز التعاون والتواصل، لا أن تبادر لخلق عدم الثقة لدى الدول الاعضاء. مؤكدا ان الوكالة والجهات الصانعة لسياساتها، لا يمنها ان تنأى بنفسها عن مصير الاتفاق النووي وأن اي اجراء غير بناء سيخل بعملية التفاوض.

ولفت مندوب ايران الى أنه لا يمكن للوكالة للدولية ومؤسساتها الصانعة لسياساتها، ان تنأى بنفسها عن مصير الاتفاق النووي، وبالتالي فأن أي اجراء غير بناء تقوم به سيؤثر سلبا على محادثات فيينا.

واعرب غريب آبادي عن امله بأن تسود العقلانية على الاجتماع القادم لمجلس حكام الوكالة، مشيرا في هذا المجال الى التعاون مقابل التعاون وحسن النية مقابل حسن النية والاجراء مقابل الاجراء.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ادعى في تقريره يوم الثلاثاء، ان ايران اضعفت نشاطات الوكالة الدولية بشكل جاد، معربا عن قلقه بعدم حل القضايا العالقة، داعيا ايران الى تسويتها بأسرع ما يمكن.

وردا عليه، قال غريب آبادي انه لم يتبق سوى 4 مواضيع مرتبطة باتفاقية الضمان، لم يتم حلها بين ايران والوكالة الدولية، داعيا هذه المنظمة الدولية الى الحفاظ على استقلاليتها وحيادها ومهنيتها، وقال: لا يجوز لأي أحد ان يطالب ايران بوقف نشاطاتها النووية./انتهى/