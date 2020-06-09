ممثل ايران لدى الطاقة الذرية يحتج على السلوك غير القانوني والجانح لأميركا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في فيينا كاظم غريب أبادي ، بعث برسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي حول السلوك غير القانوني والجانح للولايات المتحدة ازاء تعهداتها الدولية على صعيد التعاون النووي وخلق العقبات في هذا الصدد ،معتبرا هذه الاجراءات بانها تتعارض مع أحكام المادتين 2 و 3 من النظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والمادة 4 من معاهدة حظر الانتشار ، وقرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.

وأعلن غريب ابادي أن إيران لها الحق في اتخاذ إجراء وقائي ازاء هذا الوضع ، داعيا أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحمل مسؤولياتهم للرد بشكل مناسب على هذه الإجراءات الأمريكية غير القانونية.

كما دعا الممثل الدائم لإيران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ان يشير الى الانتهاكات الاميركية لتعهداتها هذه ، في تقاريره عن تنفيذ الوثائق المتعلقة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.