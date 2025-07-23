غريب آبادي: وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور ايران لكن لن يتفقد المنشآت النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية في جمهورية إيران الإسلامية، أن إيران وافقت على زيارة الوفد الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

ووفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء، أكد غريب آبادي، الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة إجراء محادثات جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل الوضع الراهن، وقال: "في ظل الوضع الجديد، يتطلب تنفيذ الالتزامات إجراء محادثات جديدة مع الوكالة. هذه مسألة مهمة".

وأضاف: "في هذا الصدد، وافقنا على زيارة الوفد الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وسيتوجه هذا الوفد إلى طهران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة لمناقشة إطار التعاون". وفي إشارة إلى سياسات إيران النووية، قال غريب آبادي أيضًا: "فيما يتعلق بمسألة التخصيب، ستُخصّب إيران اليورانيوم حسب احتياجاتها. يجب أن تكون لدينا القدرة على القيام بكل ما يلزم".

وردًا على سؤال حول إمكانية إعلان وقف طوعي للتخصيب كبادرة حسن نية، أكد: "لدينا تجربة مريرة في هذا الصدد، ولا يمكننا الاعتماد على طرف ثالث".

وأخيرًا، أكد غريب آبادي أن الفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يزور المنشآت النووية الإيرانية.