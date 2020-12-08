اللواء موسوي: بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج القطع اللازمة لسلاح الجو مطلوبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش والقوات المسلحة الايرانية اللواء موسوي، قال "ان الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج القطع اللازمة لسلاح الجو مطلوبة ومرغوبة بشدة".

واضاف اللواء موسوي أثناء تكريمه لذكرى شهداء سلاح الجو، ومهنئاً بيوم القوات الجوية: " ان الاداء القوي والمتميز للقوات الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال 42 عاماً من حياة الثورة الاسلامية المباركة، كانت رائعة ومثيرة للاعجاب وتستحق التقدير ".

واشار القائد العام للجيش والقوات المسلحة الايرانية إلى الإجراءات الإيجابية لسلاح الجو التابع للجمهورية الاسلامية في مجال البناء الجزئي والتحسين والاكتفاء الذاتي قائلاً: " لقد كانت جهود هذه الوحدة في الحفاظ على المهام الموكلة إليها وجهوزيتها التامة للعمل وتنفيذها للمهام المؤكلة اليها بشكل مبهر في العقود التي تلت الثورة الإسلامية بمثابة معجزة ".

واعتبر اللواء موسوي بلوغ القوات الجوية الايرانية مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال تدريب الطيارين مهماً للغاية، قائلاً: " لحسن الحظ، كان أداء سلاح الجو في جيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية مبهراً جداً في هذا المجال في سنوات الدفاع المقدس وبعد ذلك"، مؤكداً على ضرورة نقل شجاعة وبطولات طيارى هذه الوحدة إلى جيل الشباب، مضيفاً، :يجب تدوين هذه البطولات وتحويلها إلى كتاب ورواية حتى يتم إطلاع الشباب والأجيال القادمة على بسالة الطيارين الشجعان في سلاح الجو العسكري.

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