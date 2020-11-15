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١٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٥:٥٧ م

خلال استقبال وفد عسكري عراقي؛

قائد طيران الجيش الايراني يستقبل نظيره العراقي

قائد طيران الجيش الايراني يستقبل نظيره العراقي

استقبل قائد طيران الجيش الايراني العميد، يوسف قرباني، في طهران اليوم الاحد نظيره العراقي اللواء الركن سمير زكي حسين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد طيران الجيش الايراني العميد، يوسف قرباني، في طهران اليوم الاحد اكد على تنمية وتطوير التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي مع نظيره العراقي مع نظيره العراقي اللواء الركن سمير زكي حسين.

وفي هذا اللقاء تباحث العميد يوسف قرباني واللواء الركن سمير زكي حسين بشان تنمية وتطوير التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي وتبادل الخبرات ومعدات الطائرات المروحية.

وكان وفد عسكري عراقي رفيع المستوى قد وصل الى طهران امس السبت برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون والتقى يوم امس وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي فيما التقى اليوم الاحد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني، للبحث في سبل تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1909423

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