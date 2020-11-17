الكشف عن حكام القسم الوثائقي في مهرجان أفلام المقاومة الـ16

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن الأمانة العامة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر، أعلنت عن أسماء الحكام والأفلام المختارة في الفئة الوثائقية بالمسابقة الرئيسية.

وبناء عليه يشرف كل من، محمد حميدي‌مقدم، محمدرضا اسلاملو، حميد مجتهدي، مهرداد اسكويي، مرضيه هاشمي و جان جيمز يوبل، على تحكيم الأعمال الوثائقية المنتخبة في هذا المسابقة الرئيسية.

والأفلام الوثائقية المنتخبة هي: سنغربان (ايوب مرواني‌بور)، جاء أبي (سيامك مختاري و سيد جمال عود سيمين)، أنا الفوعة أيتها الحياة (سيده آسيه جلالي و زينب خطاط)، محاكاة السيد الأصفر (ماهان خمامي‌پور)، سيروس (سيد رضا صافي)، ماهرخ (سيد حامد هاشمي)، كلثوم (ابوالفضل غلفام)، كراس (احمد رحمانيان)، و جسدي (حسين همايونفر) و Socotra-The Invisible Island, (Georgi Kozhuharov, Rumyana Hristova)

كما يشارك في "قسم الأفلام الوثائقية القصيرة" وفي "قسم الأفلام الوثائقية الطويلة" عابدان كهنز (مجيد راستكار)، ملاحظات ميسي كالحلم (رضا فرهمند)، مذكرات باديه (ساسان فلاح فر)، حريق في كلستان (حجة الله إسحاقي اطرابي)، مطر الرصاص (مرتضى بايه شناس وحسين مؤمن)، أبناء الليل (بهروز نوراني‌بور)، بعد الحرب (مهيار زاهد)، اقتل مهدي العراقي (عبد الرضا نعمت‌الهي)، غزة (غاري كين ، أندرو ماكونيل).

تُقام الفترة الثانية من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي حازت على مشاركة دولية واسعة في أقسام (المسابقة الرئيسية – سيد شهداء المقاومة – رواية القلم - صناع افلام محليين) رغم استشراء جائحة كورونا، في الفترة من 21 حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بإدارة "مهدي عظيمي ميرآبادي" في العاصمة الايرانية طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكامل.

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