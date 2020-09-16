الكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الأعمال الوثائقية في قسم "المدافعون عن الصحّة"

وافاىت وكالة مهر للانباء ان الحكام الخمسة في هذا القسم بالترتيب حسب التسلسل الأبجدي هم "أبو الفضل جليلي، بيام فضلي نجاد، ستار كاكايي، مسعود معيني فر و هادي نائيجي".

وبحسب المكتب الاعلامي للمهرجان بنسخته السادسة عشر، كشفت أمانة المهرجان عن أسماء حكام قسم "المدافعون عن الصحة" المخصّص لتكريم الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي خلال نضالهم ضد جائحة كورونا.

الحكام الخمسة في هذا القسم بالترتيب حسب التسلسل الأبجدي هم "أبو الفضل جليلي، بيام فضلي نجاد، ستار كاكايي، مسعود معيني فر و هادي نائيجي".

لمحة على الحكّام

أبو الفضل جليلي، مخرج وكاتب سيناريو وممنتج ایران ذائع الصيت عالميًا، من أبرز أعماله "الطريق المعكوس" و "حافظ" و "قصة حقيقية" و "غال" و "الربيع" و "ميلاد". تشمل الجوائز التي حصل عليها جائزة البالون الذهبي لمهرجان القارات الثلاث السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان طوكيو السينمائي السينمائي ، وجائزة الفيلم الكامل لمهرجان طوكيو السينمائي.

بيام فضلي نجاد، كاتب وباحث سينمائي، وعضو منتظم في جمعية الكتاب ونقاد السينما الإيرانيين، وعضو في الاتحاد العالمي للصحفيين، ومحرر البرنامج التلفزيوني "شكران"، وقد سبق له تحرير مجلات متخصصة مثل "السينما والفن" ، "عصر الفكر" ، إلخ. وكتابه "سينما ، سياسة ، حرية" هو أحد أعماله البارزة.

مسعود معيني بور، عضو هيئة التدريس بجامعة باقر العلوم ومدير الشبكة الرابعة بالتلفزيون الايراني. محرر في مجلة صدرا للعلوم الانسانية. وهو أحد أعضاء مجلس صنع السياسات في العديد من الصحف، إلى جانب التحرير والأداء والخبرة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

ستار كاكايي، المخرج الوثائقي ومخرج الأفلام هو سكرتير الدورة الأولى لمهرجان "مهر مادر" الثقافي والفني. أخرج 30 فيلماً وثائقياً منها "لورستان ، أرض النخيل المجهول" ، "أرض السماء" ، "مرور هذه السنوات" ، 5 أفلام روائية قصيرة ، 20 فيديو موسيقي و 3 أفلام طويلة.

هادي نائيجي، خريج فرع الفلسفة، بدأ حياته المهنية عام 1992م بمساعدة بهروز أفخمي في فيلم "طفل الصباح". ظهور نائيجي السينمائي لأول مرة مع الفيلم الشهير حق السكت، الذي شارك في كتابته، وبعد عامين، بمساعدة ثلاثة مخرجين آخرين معروفين، أخرج حلقة من فيلم بعنوان "هيهات". كما صنع مسلسل تلفزيوني تحت عنوان "الحاجز الأخير".

وتنعقد المرحلة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي تتضمن أربعة أقسام ثلاثة منها محلية (صناع الافلام التعبويين – التحقيقات السينمائية حول الدفاع المقدس – مهرجان المهرجانات) وقسم آخر مخصص لجائحة كورونا تحت عنوان (المدافعون عن الصحّة)، في أسبوع ذكرى الدفاع المقدّس في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة "مهدي عظيمي ميرآبادي" في العاصمة طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد.

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