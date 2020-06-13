مهرجان أفلام المقاومة يكشف موعد دورته الـ16بايران

كشفت الأمانة العامة للمهرجان عن بدء تلقي الأفلام التي تطمح للمشاركة، وآخر مهلة لاستلام الأعمال في القسم المخصص للأعمال الايرانية والدولية يوم السبت 26 سبتمبر/أيلول 2020.

تُقام فعاليات مهرجان أفلام المقاومة الدولي لهذا العام على مرحلتين زمنيتين، الأولى مخصّصة للأعمال المحلية وتتضمن عدّة أقسام تنعقد خلال أسبوع الدفاع المقدس (الحرب ضد نظام صدام البائد)، والثانية تنعقد خلال أسبوع التعبئة في ايران (21 حتى 27 نوفمبر/تشرينالثاني 2020) وتتضمن قسم المسابقة الدولية وعدّة أقسام محلية ودولية أخرى من ضمن:

قسم سيد شهداء المقاومة الخاص (دولي).

قسم السيناريو تحت عنوان "المقاومة برواية القلم" (محلي).

قسم التحقيقات السينمائية حول الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، ونقد الأفلام والسينما (دولي).

قسم الفيلم بالمعنى المطلق (دولي).

قسم صناع الأفلام التعبويين (محليي تم اختيار نخبة أفلام المحافظات).

يهدف المهرجان الى توسيع الحوار العالمي لسينما الثورة والمقاومة الإسلامية، وبحضور نخبة السينمائيين من داخل الجمهورية الاسلامية وخارجها وفي أقسام المهرجان الثمانية إضافة للأقسام الفرعية، التي تتناول مواضيع "الثورة الاسلامية والمقاومة ضد العدو والاحتلال في المنطقة والحضارة الاسلامية الايرانية المعاصرة، وقضايا الشباب والنساء في الثورة الاسلامية، الحرب الناعمة وتهديدات وفرص وسائل الاعلام، كما يسلّط المهرجان الضوء على مقاومة شعوب فلسطين، اليمن، الهند، ميانمار، افغانستان، نيجيريا، البحرين، كشمير، البوسنة، وغيرها من الدول.

من المحتمل تغيير موعد انعقاد المهرجان نظرا لتفشّي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة الايراني "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران، وتأسس المهرجان في 1983 ويعدّ أحد أقدم وأكبر المهرجانات السينمائية الايرانية والعالمية المخصّصة لسينما المقاومة والحرب ضد المحتلين لاسيما الاحتلال الصهيوني، وتنظم "هسنويا" مؤسّسة "فتح" الثقافية في ايران.

