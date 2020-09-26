  1. الثقافة
٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٠٨ م

قائمة الفائزين في قسم "مهرجان المهرجانات" بمهرجان المقاومة الـ16 

قائمة الفائزين في قسم "مهرجان المهرجانات" بمهرجان المقاومة الـ16 

أعلنت الأمانة العامة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر، عن أسماء الفائزين بجوائز قسمي "مهرجان المهرجانات" ضمن فعاليات الفترة الأولى من هذه التظاهرة السينمائية.

وافادت وکالة مهر للأنباء منحت جوائز قسم مهرجان المهرجانات عن فئات: الوثائقيات القصيرة، الوثائقيات الطويلة، الفيديو، السينمائية القصيرة، السينمائية الطويلة علاوة على افضل افلام الرسوم المتحركة الطويلة والقصيرة.  

جوائز قسم "مهرجان المهرجانات"

فئة الوثائقيات القصيرة
-    "رسالة من دمشق" من إخراج مهدي ابراهيم خاني، إنتاج عباس ايمانيان والاذاعة والتلفزيون في سمنان.
-    "لوتوس" من إخراج محمد رضا وطن دوست وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية 
-    "ابو حميظه" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مؤسسة حفاظ الاعمال ومنشورات الدفاع المقدس ومحمد علي فارسي

فئة الوثائقيات الطويلة 
-    "نساء بحلق باروكية" من إخراج رضا فرهمند وإنتاج مركز تنمية السينما والوثائقية والتجريبية ومرتضى شعباني.
-    "مذكرات مراسل حربي" من إخراج وانتاج وحيد تشافوش 
-    "القيامة" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مجموعة رواية فتح الثقافية في القناة 5 التلفزيونية ومحمد علي فارسي.
-    "آخر ايام الشتاء" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد والقناة الاولى الايرانية.
-    "الجسر" من إخراج امير حسين نوروزي وإنتاج مرتضى شعباني ومركز حقيقت الوثائقي.


فئة الفيديو
-    "ارغوان" من إخراج مهديار عقابي وإنتاج امير بوروزيري 
-    "حلول" من إخراج امير مهران وإنتاج فريد فرخنده كيش
-    "خاك مهر آيين" من إخراج جواد اشرفيان وإنتاج سيد عباس امامزاده 

فئة الأفلام القصصية القصيرة 
-    "الماء لا يموت أبدا" من إخراج حسين دارابي وإنتاج محمدجواد موحد 
-    "جميع المريمات" من إخراج محمد جليل اسكندرزاده وإنتاج عمار خطى ومشاركة شبكة سمنان والقسم الفني لمحافظة سمنان 
-    "ولد" من إخراج امير باس ربيعي وإنتاج نادي أفلام سوره
-    "البدوي" من إخراج عماد سلمانيان وإنتاج منظمة سينما الشباب في ابادان وشركة تكس آريا للمواد الكيميائية 

فئة الأفلام السينمائية 
-    "الوكالة الزجاجية" من إخراج ابراهيم حاتمي كيا وإنتاج مهدي كريمي 
-    "الصمود وسط الغبار" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد 
-    "المتبقي" من إخراج سيف الله داد وإنتاج منوتشهر محمدي 
-    "السفر الى تشزابه" من إخراج رسول ملاقلي بور وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية 
-    "شيار 143" من إخراج نرجس آبيار وإنتاج محمد حسين قاسمي 

فئة الرسوم المتحركة القصيرة والطويلة 
-    "المدينة المُطفأة" من إخراج امير مهران وإنتاج امير مهران ومركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية
-    "الفهرست المقدس" من إخراج محمد امين همداني وإنتاج مركز الرسوم المتحركة للثورة الاسلامية ومحمد امين همداني 
-    "الاب" من إخراج سيد محمد رضا خردمندان وإنتاج نادي سورة السينمائي
-    "مدينتي سردشت" من إخراج زيبا ارجنغ وإنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية

رمز الخبر 1907948

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