قائمة الفائزين في قسم "مهرجان المهرجانات" بمهرجان المقاومة الـ16 

وافادت وکالة مهر للأنباء منحت جوائز قسم مهرجان المهرجانات عن فئات: الوثائقيات القصيرة، الوثائقيات الطويلة، الفيديو، السينمائية القصيرة، السينمائية الطويلة علاوة على افضل افلام الرسوم المتحركة الطويلة والقصيرة.
جوائز قسم "مهرجان المهرجانات"
فئة الوثائقيات القصيرة
- "رسالة من دمشق" من إخراج مهدي ابراهيم خاني، إنتاج عباس ايمانيان والاذاعة والتلفزيون في سمنان.
- "لوتوس" من إخراج محمد رضا وطن دوست وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية
- "ابو حميظه" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مؤسسة حفاظ الاعمال ومنشورات الدفاع المقدس ومحمد علي فارسي
فئة الوثائقيات الطويلة
- "نساء بحلق باروكية" من إخراج رضا فرهمند وإنتاج مركز تنمية السينما والوثائقية والتجريبية ومرتضى شعباني.
- "مذكرات مراسل حربي" من إخراج وانتاج وحيد تشافوش
- "القيامة" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مجموعة رواية فتح الثقافية في القناة 5 التلفزيونية ومحمد علي فارسي.
- "آخر ايام الشتاء" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد والقناة الاولى الايرانية.
- "الجسر" من إخراج امير حسين نوروزي وإنتاج مرتضى شعباني ومركز حقيقت الوثائقي.
فئة الفيديو
- "ارغوان" من إخراج مهديار عقابي وإنتاج امير بوروزيري
- "حلول" من إخراج امير مهران وإنتاج فريد فرخنده كيش
- "خاك مهر آيين" من إخراج جواد اشرفيان وإنتاج سيد عباس امامزاده
فئة الأفلام القصصية القصيرة
- "الماء لا يموت أبدا" من إخراج حسين دارابي وإنتاج محمدجواد موحد
- "جميع المريمات" من إخراج محمد جليل اسكندرزاده وإنتاج عمار خطى ومشاركة شبكة سمنان والقسم الفني لمحافظة سمنان
- "ولد" من إخراج امير باس ربيعي وإنتاج نادي أفلام سوره
- "البدوي" من إخراج عماد سلمانيان وإنتاج منظمة سينما الشباب في ابادان وشركة تكس آريا للمواد الكيميائية
فئة الأفلام السينمائية
- "الوكالة الزجاجية" من إخراج ابراهيم حاتمي كيا وإنتاج مهدي كريمي
- "الصمود وسط الغبار" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد
- "المتبقي" من إخراج سيف الله داد وإنتاج منوتشهر محمدي
- "السفر الى تشزابه" من إخراج رسول ملاقلي بور وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية
- "شيار 143" من إخراج نرجس آبيار وإنتاج محمد حسين قاسمي
فئة الرسوم المتحركة القصيرة والطويلة
- "المدينة المُطفأة" من إخراج امير مهران وإنتاج امير مهران ومركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية
- "الفهرست المقدس" من إخراج محمد امين همداني وإنتاج مركز الرسوم المتحركة للثورة الاسلامية ومحمد امين همداني
- "الاب" من إخراج سيد محمد رضا خردمندان وإنتاج نادي سورة السينمائي
- "مدينتي سردشت" من إخراج زيبا ارجنغ وإنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية
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