قائمة الفائزين في قسم "مهرجان المهرجانات" بمهرجان المقاومة الـ16 

وافادت وکالة مهر للأنباء منحت جوائز قسم مهرجان المهرجانات عن فئات: الوثائقيات القصيرة، الوثائقيات الطويلة، الفيديو، السينمائية القصيرة، السينمائية الطويلة علاوة على افضل افلام الرسوم المتحركة الطويلة والقصيرة.

جوائز قسم "مهرجان المهرجانات"

فئة الوثائقيات القصيرة

- "رسالة من دمشق" من إخراج مهدي ابراهيم خاني، إنتاج عباس ايمانيان والاذاعة والتلفزيون في سمنان.

- "لوتوس" من إخراج محمد رضا وطن دوست وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "ابو حميظه" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مؤسسة حفاظ الاعمال ومنشورات الدفاع المقدس ومحمد علي فارسي

فئة الوثائقيات الطويلة

- "نساء بحلق باروكية" من إخراج رضا فرهمند وإنتاج مركز تنمية السينما والوثائقية والتجريبية ومرتضى شعباني.

- "مذكرات مراسل حربي" من إخراج وانتاج وحيد تشافوش

- "القيامة" من إخراج محمد علي فارسي وإنتاج مجموعة رواية فتح الثقافية في القناة 5 التلفزيونية ومحمد علي فارسي.

- "آخر ايام الشتاء" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد والقناة الاولى الايرانية.

- "الجسر" من إخراج امير حسين نوروزي وإنتاج مرتضى شعباني ومركز حقيقت الوثائقي.



فئة الفيديو

- "ارغوان" من إخراج مهديار عقابي وإنتاج امير بوروزيري

- "حلول" من إخراج امير مهران وإنتاج فريد فرخنده كيش

- "خاك مهر آيين" من إخراج جواد اشرفيان وإنتاج سيد عباس امامزاده

فئة الأفلام القصصية القصيرة

- "الماء لا يموت أبدا" من إخراج حسين دارابي وإنتاج محمدجواد موحد

- "جميع المريمات" من إخراج محمد جليل اسكندرزاده وإنتاج عمار خطى ومشاركة شبكة سمنان والقسم الفني لمحافظة سمنان

- "ولد" من إخراج امير باس ربيعي وإنتاج نادي أفلام سوره

- "البدوي" من إخراج عماد سلمانيان وإنتاج منظمة سينما الشباب في ابادان وشركة تكس آريا للمواد الكيميائية

فئة الأفلام السينمائية

- "الوكالة الزجاجية" من إخراج ابراهيم حاتمي كيا وإنتاج مهدي كريمي

- "الصمود وسط الغبار" من إخراج محمد حسين مهدويان وإنتاج حبيب والي نجاد

- "المتبقي" من إخراج سيف الله داد وإنتاج منوتشهر محمدي

- "السفر الى تشزابه" من إخراج رسول ملاقلي بور وإنتاج مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "شيار 143" من إخراج نرجس آبيار وإنتاج محمد حسين قاسمي

فئة الرسوم المتحركة القصيرة والطويلة

- "المدينة المُطفأة" من إخراج امير مهران وإنتاج امير مهران ومركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية

- "الفهرست المقدس" من إخراج محمد امين همداني وإنتاج مركز الرسوم المتحركة للثورة الاسلامية ومحمد امين همداني

- "الاب" من إخراج سيد محمد رضا خردمندان وإنتاج نادي سورة السينمائي

- "مدينتي سردشت" من إخراج زيبا ارجنغ وإنتاج منظمة سينما الشباب الايرانية