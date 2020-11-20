ظريف لــ"موسكو" و"باكو" لبحث اخر تطورات المنطقة الى جانب القضايا الثنائية

وجاء في تغريدة نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية " سعيد خطيب زاده " على تويتر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيقوم يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين بزيارة إلى روسيا وجمهورية أذربيجان بهدف إجراء محادثات مع الأطراف الإقليمية.

وأضاف خطيب زاده ان ناغورني قره باغ وآخر المستجدات في المنطقة وكذلك القضايا الثنائية على جدول أعمال المحادثات.

يذكر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقت سابق من اليوم أن وزيري الخارجية الإيراني ظريف والروسي وسيرغي لافروف سيجريان مباحثات ثنائية في موسكو الاثنين المقبل ./انتهى/