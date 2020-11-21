بارجة "شيراز" للاستطلاع ستنضم إلى أسطول الجيش الإيراني بحلول العام المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الادميرال خانزادي في تصريح له اليوم السبت حول تصنيع بارجة الاستطلاع "شيراز"، ان هذه السفينة لها مميزات خاصة وقد تم الانتهاء من تصنيع هيكلها ونعمل الان على تجهيزها بالمنظومات اللازمة ونتوقع انضمامها الى القوة البحرية للجيش خلال العام القادم.

وحول تمهيدات تصنيع القطعة البحرية من طراز "تريماران" قال: ان تصنيع هذه القطعة البحرية البالغة زنتها اكثر من 3 آلاف طن وتحظى بقدرات هجومية جيدة مدرج في جدول اعمال القوة البحرية وقد تم الانتهاء من تصاميمها المفاهيمية والجزئية وسيبدا برنامج تصنيعها خلال الاعوام القادمة بصورة جدية ان شاء الله تعالى.

واشار الادميرال خانزادي الى طاقات كوادر القوة البحرية المتمرسة والشبابية قائلا: ان القوة البحرية بلغت اليوم مستوى من القدرات بحيث يمكنها تلبية الكثير من احتياجاتها في الداخل ومن قبل الكوادر الشبابية المتخصصة والكفوءة وان هذه الروح القائمة على الاعتماد على الذات والثقة بالنفس سائدة في جميع اجزاء القوة البحرية./انتهى/