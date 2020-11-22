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٢٢‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٤ ص

الرئيس روحاني يهنئ نظيره اللبناني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

الرئيس روحاني يهنئ نظيره اللبناني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، نظيره اللبناني "ميشال عون" بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس روحاني قال في تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية، " إن إيران ستقف كما السابق إلى جانب الحكومة اللبنانية والشعب الصامد ومستعدة لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات".

ولفت الرئيس روحاني أن "لبنان قد مرّ بأوقات عصيبة خلال العام الماضي، لكن الصمود والمقاومة في ظل قادة كفؤين جعل لبنان شامخا وأظهر للعالم أن الطريق إلى كرامة لبنان واستقلاله وازدهاره خلال فترة رئاسة فخامته دائم، وسيستمر بتعاضد ودعم مختلف التيارات السياسية".

وأكد أن "جمهورية إيران الإسلامية، كما في الماضي، ستقف إلى جانب لبنان حكومة وشعبا ومستعدة لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وتمنى الرئيس روحاني لنظيره اللبناني الصحة والتوفيق للشعب اللبناني./انتهى/


 

رمز الخبر 1909558

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