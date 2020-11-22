قائد الثورة يعزي برحيل حجة الاسلام الحاج سيد يحيى جعفري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، عزى برحيل العالم الجليل والمتقي "حجة الاسلام الحاج سيد يحيى جعفري".

وفيما يلي نص تعزية قلئد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اعزي برحيل العالم المتقي والمخلص "حجة الاسلام الحاج السيد يحيى جعفري" (رحمه الله)، اهالي محافظة كرمان جميعا وكافة محبيه واسرته الكريمة.

لقد قضى الفقيد سنوات مديدة من عمره في خدمة الشعب، بمختلف المسؤوليات التي تولّاها بما في ذلك شؤون علماء الدين، الى جانب الصفو والصدق في الكلام والسلوك، كل ذلك شكل ميّزات هذه الشخصية الجليلة والجديرة بالثقة.

انني اسأل الباري تعالى ان يمنّ عليه بالرحمة والرضوان.

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