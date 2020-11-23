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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٤ ص

في ظل التطبيع..

الاحتلال يصادق على اتفاقية الاعفاء من التاشيرات مع الامارات

الاحتلال يصادق على اتفاقية الاعفاء من التاشيرات مع الامارات

صادق مجلس الوزراء الصهيوني أمس الأحد على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع الإمارات، وهو أول اتفاق من نوعه لكيان الاحتلال مع دولة عربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل التصويت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "هذه هي الدولة العربية الأولى التي نوقع معها مثل هذا الاتفاق وهذه خطوة ستسهل السياحة المتبادلة".

وصوت الوزراء بالإجماع على الاتفاقية التي تم توقيعها في تل أبيب الشهر الماضي، وصادقت حكومة الإمارات عليها في 1 نوفمبر، مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن حتى واشنطن، أقرب حليف للاحتلال، رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع تل أبيب./انتهى/

رمز الخبر 1909586

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