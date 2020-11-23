الإعلام العبري: نتنياهو التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت، أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو توجه يوم أمس الأحد الى السعودية مع رئيس الموساد والتقى ولي العهد محمد بن سلمان بحضور وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

كما كشف اعلام العدو، بأن اللقاء بين نتنياهو والأمير بن سلمان جرى في مدينة نيوم السعودية شمال غرب المملكة المطلة على البحر الأحمر.

هذا وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى بين بومبيو والأمير السعودي خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما بحث ولي العهد مع الوزير الأمريكي مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد. ومن الجانب الأمريكي حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد./انتهى/