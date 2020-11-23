زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة وإهدار لحقوق فلسطين

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن أبو زھري في تغریدة له عبر صفحته الشخصیة على “تویتر”، دعا السعودیة لتوضیح ما حدث، لما یمثل ذلك من إھانة للأمة وإھدار للحقوق الفلسطینیة”.

وكانت وسائل الإعلام الصهيونية قد أفادت الیوم، الإثنین، أن نتنیاھو، زار السعودیة، أمس الأحد، والتقى مع ولي العھد السعودي محمد بن سلمان، ورافقھ في الزیارة رئیس الموساد، یوسي كوھین وبحضور وزیر الخارجیة الأمیركي، مایك بومبیو. ورفض مكتب نتنیاھو التعلیق لكنھ لم ینف الخبر.

وذكرت الإذاعة العامة الصهيونية اتفاقیات أخرى ستوقعھا الكيان المحتل مع دول عربیة أخرى.”كان” أن نتنیاھو وكوھین التقیا في مدینة نیوم في السعودیة مع بن سلمان ووزیر الخارجیة السعودي فیصل بن فرحان، ووزیر الخارجیة الأمیركي، وعاد الاثنان إلى الكيان بعد خمس ساعات، وفقا لما أكد مصدر إسرائیلي رفیع المستوى للإذاعة.

ویأتي اللقاء بین نتنیاھو وبن سلمان، بحضور بومبیو، على خلفیة توقیع “اتفاقیات أبراھام” بین الكيان الصهيوني وبین الإمارات والبحرین والسودان، وحدیث نتنیاھو عن اتفاقیات أخرى ستوقعھا إسرائیل مع دول عربیة أخرى.