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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٢٤ م

امين عام النجباء في تغريدة على تويتر:

كلنا أمل أن نصلي قريبا في بيت الله الحرام/ بوركت ايديكم يا انصار الله

كلنا أمل أن نصلي قريبا في بيت الله الحرام/ بوركت ايديكم يا انصار الله

أشاد الكعبي بالهجوم الصاروخي الذي نفذه اليمن ضد الاهداف السعودية، معبرا عن أمله بان يصلي مجاهدو المقاومة قريبا الى جنب انصار الله في بيت الله الحرام.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء أعرب في تغريدة على تويتر عن اشادته بالهجوم الصاروخي للمقاومة اليمنية على الاهداف السعودية، وكتب: بوركت ايديكم يا انصار الله ورسوله وامير المؤمنين ويا أحفاد الامام زيد بن علي عليه السلام.
وأضاف، كلنا امل أن نصلي معكم في بيت الله الحرام قريبا بعد تحريره من دنس الوهابية وعملاء الصهيونية.
وفي الختام ابتهل الى الله راجيا استمرار انتصارات اليمن وانصار الله والخزي والعار لعدوهم.

/انتهی/

رمز الخبر 1909653

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