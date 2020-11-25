كلنا أمل أن نصلي قريبا في بيت الله الحرام/ بوركت ايديكم يا انصار الله

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء أعرب في تغريدة على تويتر عن اشادته بالهجوم الصاروخي للمقاومة اليمنية على الاهداف السعودية، وكتب: بوركت ايديكم يا انصار الله ورسوله وامير المؤمنين ويا أحفاد الامام زيد بن علي عليه السلام.

وأضاف، كلنا امل أن نصلي معكم في بيت الله الحرام قريبا بعد تحريره من دنس الوهابية وعملاء الصهيونية.

وفي الختام ابتهل الى الله راجيا استمرار انتصارات اليمن وانصار الله والخزي والعار لعدوهم.

/انتهی/