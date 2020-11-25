السعودية تشكو الحوثيين لمجلس الأمن عقب هجوم على محطة لأرامكو بجدة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن السعودية ابلغت مجلس الأمن الدولي بأن جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة، وقع الاثنين.

وحثت المجلس المكون من 15 دولة على وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي.

وادعی السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في رسالة للمجلس في وقت متأخر من مساء الاثنين: ‬إنه "تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم الإرهابي"

وأضاف أن السعودية لن تألو جهداً لحماية أراضيها ومواطنيها.

وكان مسؤول حكومي سعودي قد أدعی أن حريق خزان الوقود شمال مدينة جدة الذي وقع فجر الاثنين، كان نتيجة "اعتداء إرهابي بمقذوف"علی حد تعبیره.

وأوضح المسؤول السعودي أن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح".

وأكد أن "إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".

ويعاني اليمن حصارا وحرباً شاملا من قبل قوات التحالف بقیادة السعودیة منذ اکثر ممن 6 سنوات تدمرت خلالها البني التحتیة والمستشفیات والمدارس والمساجد والمصانع والمطارات و... وقداعلنت الأمم المتحدة منذ ایام ان المجاعة في الیمن قد تکون اسوأ کارثة یصنعها الانسان والتي علی بعد خطوة من 10 ملیون یمني وحذر غوتیریس خطر المجاعة في الیمن وخسارة ملایین الارواح.

/انتهی/