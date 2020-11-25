استئناف الرحلات الجوية بين طهران والنجف

واعلنت شركة قشم للطيران في بيان جديد لها بانه تم استئناف رحلات قشم للطيران على خطوط طهران - النجف - طهران ، ومشهد - النجف - مشهد خلال يومي الاثنين والخميس، مع الحفاظ على بروتوكولات الصحة.

واكد البيان إن شرط قبول الركاب هو إظهار نتيجة اختبار PCR السلبي للراكبين فوق 12 سنة والأطفال غير المصحوبين بذويهم _ (جميع الاختبارات مؤيدة من وزارة الصحة ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومختومة ختم المختبر بصلاحية 72 ساعة.

كما يجب تقديم نتيجة الاختبار المذكور ، بالإضافة إلى تقديمها في مطارات المبدا، إلى الجهات المختصة في مطارات الوجهة ، مع استمارات الإقرار الذاتي التي يكملها الركاب أثناء الرحلة.

ويعد إصدار تأشيرة عمل أو تأشيرة سياحية أو تصريح إقامة ساري المفعول إلزاميًا، وسيتمكن المسافرون الذين لديهم جواز سفر إيراني وبطاقة هوية عراقية من السفر إلى العراق ، بشرط أن تكون جميع محتويات البطاقتين متطابقة.

وأوقفت هيئة طيران الركاب العراقية الرحلات الجوية إلى العراق اعتباراً من 17 آذار / مارس الجاري لمنع تفشي فيروس كورونا ، وقررت استئناف الرحلات في 23 تموز / يوليو.

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