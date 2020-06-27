استئناف الرحلات الجوية بين ايران والإمارات

وفي بيانها اليوم السبت، اوضحت السفارة الايرانية لدى الامارات: انه بعد المتابعات التي قامت بها السفارة بشان استصدار تصاريح الرحلات الجوية لنقل المسافرين من ايران، فقد تم اصدار تصريح لرحلات شركة "فلاي دبي" من ايران الى الامارات (مدينة لار جنوبي البلاد باتجاه امارة دبي).

واضاف البيان : ان الخارجية الاماراتية اعلنت بان الاجراءات المتعلقة بتسيير الرحلات الجوية على طريق ايران - الامارت، عادت الى طبيعتها، وبما يلزم على شركات الطيران ان تتقدم بطلب استصدار التصاريح في هذا الخصوص مباشرة الى منظمة الطيران المدني في هذا البلد.