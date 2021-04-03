لوفتهانزا تستأنف رحلاتها من فرانكفورت إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش، عن استئناف شركة لوفتهانزا الألمانية رحلاتها من مطار الإمام الخميني (رض) في العاصمة طهران، اعتبارا من يوم الجمعة 16 نيسان/أبريل الحالي بعد توقف دام 15 شهرا.

وتستأنف رحلات لوفتهانزا بثلاث رحلات من فرانكفورت إلى طهران بناء على طلب هذه الشركة، والتي ستكون في يوم الجمعة 16 أبريل والثلاثاء 4 أيار/مايو والجمعة 7 مايو على التوالي. ومع تزايد الطلب على الرحلات الجوية، من المتوقع أن تزداد الرحلات اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.

وكانت أوقفت شركة لوفتهانزا رحلاتها الجوية إلى إيران منذ ديسمبر 2019 إثر تفشي فيروس كورونا، وفي الخمسة عشر شهرا الماضية أعلنت عن استعدادها لاستئناف الرحلات أكثر من ثلاث مرات، الا انها لم تف بوعدها بناء على ما أسمته بانعدام الأمن في سماء إيران، أو بسبب انتشار فيروس كورونا./انتهى/