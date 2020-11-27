لا يوجد سلام مع العدو الإسرائيلي وما يجري اليوم هو استسلام له

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المسیرة أنه قال الأخرس، اليوم الجمعة مخاطبا السلطة الفلسطينية: نقول للسلطة الفلسطينية، ما أخذ بالقوة لا يسترد بالمفاوضات بل بالقوة.

ولففت إلى أن المطبعين لا يمثلون شعوبهم، والحكومات العربية المطبعة ظالمة لشعوبها وموظفة عند الإدارة الأمريكية.

وتابع قائلًا: "زيارة نتنياهو للسعودية فيها تجاوز لله ورسوله والقرآن الكريم".

يشار إلى أن نادي الأسير الفلسطيني، أعلن مطلع الشهر الجاري أن الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، علّق إضرابه الذي استمر لـ104 أيام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في 26 نوفمبر.

وبذلك يكون الأسير الأخرس، والذي تدهورت أوضاعه الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة، قد حقق انتصاراً على قرار المحكمة العليا التابعة للعدو الإسرائيلي، والتي رفضت كافة الالتماسات التي تقدمت بها محاميته للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، وكان آخرها في 29أ كتوبر الماضي./انتهی/