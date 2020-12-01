القوة البحرية للجيش الايراني كانت ومازالت رائدة في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال خانزادي، قال خلال مراسم افتتاح معرض المكاسب البحثية والصناعية للقوة البحرية الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مقر قيادة البحرية ان الحركة الجهادية بدات داخل القوات المسلحة منذ عام 1983 بأمر قائد الثورة الاسلامية، ومنذ ذلك الحين شهدنا حركة متنامية لإزالة العقبات وانجاز المكاسب الدفاعية، وقد تم إحراز الكثير من التقدم.

وأوضح الادميرال خانزادي، أن القوة البحرية للجيش كانت وما زالت رائدة في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي، وان البحرية بدأت حركة جهادية في جميع المجالات وشهدنا ذروة هذا التطور في عام 2011 مع تدشين مدمرة جمران بحضور قائد الثورة الاسلامية.

وقال ان البحرية بدأت نضالاً صامتاً على طريق الثورة، وفي مجالي القتال البري والجوي، كانت النظرة الجادة للباحثين وخبرتهم هي الحركة المتنامية الى الامام وقمنا بخطوات جيدة.

وأوضح قائد البحرية للجيش الايراني أن مجال التكنولوجيا البحرية أكثر تعقيدا في التصميم والبناء من المجالات الأخرى، مذكّرا ان ميدان البحر ميدان صعب، واليوم بتعليمات وإجراءات القيادة العليا للقوات المسلحة وأوامرها شهدت القوة البحرية نموا وتطورا ملحوظا.

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