الادميرال ايراني: نطاق القيادة البحرية الايرانية توسع إلى المياه البعيدة والمحيطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمته، اليوم السبت خلال مراسم إحياء "يوم الطالب" في جامعة الإمام الخميني (قده) للعلوم البحرية بمدينة نوشهر (شمال ايران)، اشار الادميرال ايراني إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية وتاكيد سماحته بأن "القوة البحرية تعد قوة حيوية وحاسمة"، قائلا : إن هذه الشهادة التقديرية القيّمة التي حازت عليها البحرية الايرانية، هي ثمرة دماء الشهداء الزكية وتضحيات المنتسبين على مدى تاريخ هذه القوة المسلحة، مرورا بحربي الـ33 يومًا (خلال فترة الدفاع المقدس 1980-1988)، والـ12 يومًا؛ ولا شهادة تقدير اسمى.

ولفت هذا القائد العسكري الايراني الى، أن "القوات البحرية للجمهورية الاسلامية، وضعت خلال الأعوام الخمسة والأربعين الماضية، وبجهود مضنية على مدار الساعة، أسسًا مهمة في مسار بناء القوة البحرية الوطنية؛ مما شكل إنجازا فريدا من نوعه".

وفي سياق التنوية بإنجازات بحرية الجيش الإيراني، اشار إلى اختيارها في عام 2022 كقوة مسلحة شاملة؛ لافتا الى "العملية المشرّفة" التي نفذها الأسطول 86 التابع لسلاح البحر الايراني وحضوره الناجح في المياه الدولية عام 2024م، مما اتاح لهذه القوة ان ترسخ مكانتها المتميزة بين سائر القوات المسلحة في ايران.

كما أعلن الادميرال إيراني عن اعتماد الحكومة يوم التاسع من شهر "آذر" حسب التقويم الايراني / الموافق 30 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام، "يومًا للجزر الايرانية الثلاث" باسم القوات البحرية؛ موضحًا أن هذا القرار تم اعتماده بعد عامين من الجهود، ويشكل نقطة تحول في الهوية البحرية للبلاد.